Kayseri'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

KAYSERİ (AA) - AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması" programı, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

​​​​​​​İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 21 yaşında olduğunu anımsatan Çopuroğlu, "Kurulduğu tarihten yaklaşık bir yıl sonra iktidar olmuş ve bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. 21 yıllık süreçte bir çok badireden güçlenerek çıkan partimiz, 2023 hedefleri doğrultusunda genel merkezimiz ve tüm illerdeki teşkilatlarımızla hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. 2023 hedeflerimiz için hız kesmeden çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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