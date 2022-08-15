Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanayicilerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek, valilikteki toplantıda, Kayseri'nin değerli sanayici ve iş insanlarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kayseri'nin sanayici ve iş insanı bakımından öncü il olduğunu belirten Çiçek, "İstihdam konusu önceliklerimiz arasında. Kayseri'mizin iş insanları da bu konuda hassasiyet göstermektedir. Biliyorum ki istihdam için ellerinden geleni yapmaktadırlar, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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