Kayseri'de kaçak bıldırcın avlamak isteyen 2 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kaçak bıldırcın avlamak istedikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Genel Avlağı'nda yasa dışı av yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren ekipler, 2 kişiyi suç aleti tüfekleriyle birlikte yakaladı.

Herhangi bir canlıya zarar vermeden yakalanan şüpheliler hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

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