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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de kaçak bıldırcın avlamak isteyen 2 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de kaçak bıldırcın avlamak isteyen 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kaçak bıldırcın avlamak istedikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Genel Avlağı'nda yasa dışı av yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren ekipler, 2 kişiyi suç aleti tüfekleriyle birlikte yakaladı.

Herhangi bir canlıya zarar vermeden yakalanan şüpheliler hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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