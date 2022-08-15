Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istihdam oluşturma konusundaki hizmetlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, şehrin istihdamına Kariyer Merkezi ile destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda işveren ile iş arayanları buluşturan ve istihdam konusunda danışmanlık hizmeti sunan Kariyer Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yetkilileri konuk etti.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emel Kuşçuluoğlu, Kayseri Kariyer Merkezi ziyaretinde istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Melikgazi'de toplu temizlik çalışmaları yapılıyor

Melikgazi Belediyesi her gün farklı mahallede yaptığı toplu temizlik çalışmalarına Erenköy Mahallesi’nde devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin her köşesinde durmaksızın çalışan bir ekip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Temizlik çalışmalarına hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Yine tam kadro büyük bir ekiple Erkenköy Mahallesi'nde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdik. Vatandaşımızın en temiz ortamlarda nefes almalarını istiyoruz"

- Yahyalı'da bilgi yarışması düzenlendi

Yahyalı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Arkadaşlar! Yarışıyoruz Kazanıyoruz" bilgi yarışması tamamlandı.

Yarışmada, 800 öğrenci arasından dereceye giren 100 öğrencinin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

- Talas Belediyesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle ilçede devam eden proje ve yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunmak üzere bir araya geldi.

Başkanlık brifing salonundaki toplantıda, devam eden yatırımların yanı sıra hayata geçirilecek yeni projeler de ele alındı.

Başkan Yalçın, geride kalan 3,5 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini aktardı.



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