Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ikmali gerekçesiyle istinaftan döndü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ağabeyiyle boşandığı eşini iple boğup cesetlerini tandıra gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ve oğlunun dosyası, istinaf mahkemesince, tebligat eksikliği gerekçesiyle yerele mahkemeye gönderildi.

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı sonrası dosyaya bakan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, noksan ikmali olduğuna hükmederek, dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

Gerekçeli kararın müşteki H.T'ye tebliği edilmediğine yer verilen kararda, usul yönünden eksikliklerin giderilmesi istendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'yü bulmak için çalışma başlatmıştı. 10 Haziran 2021'de M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alınmıştı. Y.T'nin evinde arama yapan polis, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaşmıştı. Şüphelilerden N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, eşi Y.T. ile oğlu B.T. tutuklanmıştı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 22 Kasım 2021'de karara bağladığı davada, sanık Y.T. "kasten öldürme" suçundan biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet, oğlu B.T. aynı suçtan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanık N.T'nin ise beraatine hükmedilmişti.

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