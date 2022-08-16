Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek

AA

Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle Yamula Barajı'nı su sporlarının merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vali Çiçek'e Erkilet Mahallesi'ndeki Hızır İlyas Köşkü ve Yamula Barajı ile ilgili projelerini aktardı.

Çolakbayrakdar, Hıdırellez olarak bilinen 13. yüzyıla ait Hızır İlyas Köşkü'nü Gök Gözlemevi'ne dönüştüreceklerini belirtti.

Vali Gökmen Çiçek ise güzel bir manzaraya sahip olan binada yapılacak çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Kuşçu Marina'da Vali Gökmen Çiçek'i ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, Yamula Barajı çevresinde yapacağı projeleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin her noktasına dokunmaya çalıştıklarını belirten Vali Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar'ın projesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Yamula ve diğer barajlarla birlikte Kayseri'nin su sporları için merkez haline gelebilecek konumda olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Yamula Barajı'nın yukarısından aşağıya doğru bakıldığı zaman 'Bizim gölümüz yok, denizimiz var' görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Kayseri'ye geldiğimden itibaren başkanımız su sporları ile alakalı çalışmalarının ve projelerinin olduğunu, Türkiye'ye bu alanda milli sporcular yetiştireceğini söylemişti. Kano, kürek ve yelken gibi alanlarda çok ciddi çalışmalar yapılabileceğini iletmişti. Alanı gelip, inceledik. Neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerimiz oldu. Neticede Kocasinan Belediye Başkanımız ile birlikte Kayseri Valiliğimizin destekleriyle Kayseri'ye yakışır, sadece Kocasinan ve Kayseri'ye değil, Türkiye'ye hizmet edecek bir su sporu merkezi yapacağız. Planlama olarak kürek, kano ve yelken gibi su sporlarının merkezi olacak. Burası muhteşem bir alan haline gelecek. İnanıyoruz ki Kayseri'de su sporları ile ilgili milli sporcular yetiştirerek, şehrimize madalyalar kazandıracağız. Belediye başkanımızın yaptığı proje bizleri heyecanlandırdığı için teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de şimdiden yelken, kano ve kürek takımlarını oluşturmaları için talimat verdik. Kayseri için önemli ihtiyaç olan bu çalışmaları artıracağız. Belediye başkanımızın gayretleri ve çalışkan ekibinin hizmetleriyle en kısa zamanda verdiğimiz müjdelerin açılışını gerçekleştireceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan ilçesinde yapılacak yatırımlara ve projelere verdiği destekten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ikmali gerekçesiyle istinaftan döndü
YEREL HABERLER Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha ...
BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...
Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor ...
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı
YEREL HABERLER Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ...
Tandır cinayeti davasında 'noksan ikmali' kararı
YEREL HABERLER Tandır cinayeti davasında 'noksan ikmali' kararı
Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim
YEREL HABERLER Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim
Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı
Kayseri'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün ...
Kayseri'de kaçak bıldırcın avlamak isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçak bıldırcın avlamak isteyen 2 kişi ...
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü
YEREL HABERLER AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanayicilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanayicilerle bir araya ...
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
YEREL HABERLER Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü ...
Kayseri'de jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği
YEREL HABERLER Kayseri'de jandarmadan kadına yönelik şiddetle ...
Kayseri'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ...
Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına ...
Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.