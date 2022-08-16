Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle Yamula Barajı'nı su sporlarının merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vali Çiçek'e Erkilet Mahallesi'ndeki Hızır İlyas Köşkü ve Yamula Barajı ile ilgili projelerini aktardı.

Çolakbayrakdar, Hıdırellez olarak bilinen 13. yüzyıla ait Hızır İlyas Köşkü'nü Gök Gözlemevi'ne dönüştüreceklerini belirtti.

Vali Gökmen Çiçek ise güzel bir manzaraya sahip olan binada yapılacak çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Kuşçu Marina'da Vali Gökmen Çiçek'i ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, Yamula Barajı çevresinde yapacağı projeleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin her noktasına dokunmaya çalıştıklarını belirten Vali Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar'ın projesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Yamula ve diğer barajlarla birlikte Kayseri'nin su sporları için merkez haline gelebilecek konumda olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Yamula Barajı'nın yukarısından aşağıya doğru bakıldığı zaman 'Bizim gölümüz yok, denizimiz var' görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Kayseri'ye geldiğimden itibaren başkanımız su sporları ile alakalı çalışmalarının ve projelerinin olduğunu, Türkiye'ye bu alanda milli sporcular yetiştireceğini söylemişti. Kano, kürek ve yelken gibi alanlarda çok ciddi çalışmalar yapılabileceğini iletmişti. Alanı gelip, inceledik. Neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerimiz oldu. Neticede Kocasinan Belediye Başkanımız ile birlikte Kayseri Valiliğimizin destekleriyle Kayseri'ye yakışır, sadece Kocasinan ve Kayseri'ye değil, Türkiye'ye hizmet edecek bir su sporu merkezi yapacağız. Planlama olarak kürek, kano ve yelken gibi su sporlarının merkezi olacak. Burası muhteşem bir alan haline gelecek. İnanıyoruz ki Kayseri'de su sporları ile ilgili milli sporcular yetiştirerek, şehrimize madalyalar kazandıracağız. Belediye başkanımızın yaptığı proje bizleri heyecanlandırdığı için teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de şimdiden yelken, kano ve kürek takımlarını oluşturmaları için talimat verdik. Kayseri için önemli ihtiyaç olan bu çalışmaları artıracağız. Belediye başkanımızın gayretleri ve çalışkan ekibinin hizmetleriyle en kısa zamanda verdiğimiz müjdelerin açılışını gerçekleştireceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan ilçesinde yapılacak yatırımlara ve projelere verdiği destekten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

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