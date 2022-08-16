KAYÜ ile Erciyes AŞ arasında işbirliği protokolü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Erciyes AŞ arasında öğrencilerin teleferik ve halatlı taşıma sistemleri konularında uzmanlaştırılarak Erciyes Kayak Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik uzman kadronun yetiştirilmesine katkı sağlamak için işbirliği protokolü imzalandı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ile Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu katıldı.

Burada konuşan Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde teknik alt yapıya sahip olduğunu ve bu teknik alt yapıyı hem Kayseri şehrinin hem de Kayseri Üniversitesinin gelişimi için kullanmak istediklerini belirtti.

Kayak merkezinde telesiyej ve teleferik olarak bilinen yüksek teknoloji kullanılan halatlı taşıma sistemlerinde sürekli teknik personel ihtiyacı oluştuğunu aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri Erciyes AŞ olarak bu konuda ülkemizdeki en yetkin insan kaynağına sahibiz. Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise mesleki ve teknik eğitimde ve teknik uzman yetiştirilmesinde kısa sürede Türkiye'de isim yapmış bir yükseköğrenim kurumu haline dönüştü. Üniversitemizin mesleki ve teknik eğitimde önemli bilgi birikimi ve donanıma sahip akademik kadrosu bulunmaktadır. Bu işbirliği kapsamında bizim ihtiyacımız ile üniversitemizin sahip olduğu kaynağı birleştirerek hem üniversitemizin hem Erciyes'imizin hem şehrimizin hem de ülkemizin sektörel gelişimine katkı sağlamış olacağız. Erciyes'imizin sahip olduğu teknik altyapı ile öğrencilerimizin kullanacağı bir laboratuvar ortamı oluşturarak halatlı taşıma sistemi üzerine teknik uzman kadronun yetişmesine imkan sağlayacağız. Bu çalışmalar neticesinde hatta yeni buluşlar ve patentleri de şehrimize kazandırmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla da üniversite-sanayi işbirliğini verimli bir şekilde uygulamış olacağız. İnşallah bu işbirliğinden başarılı ve somut neticeler alırız."

Rektör Karamustafa ise Erciyes'in global bir markaya dönüşmesinde son 10 yıldır Kayseri Erciyes AŞ'nin çalışmaları ile önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını anlatan Karamustafa, şöyle devam etti:



"Kış turizmi denilince sadece kayak ve konaklama akla gelmemeli. Tesislerde güvenli teknik alt yapı da son derece önemli. Kayseri Üniversitesi bünyesinde kurulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu meslek edindirme ve teknik uzman yetiştirme konusunda ülkemizde önemli bilgi birikimine sahiptir. Bugün burada imzaladığımız protokolün iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyutta Teknik Bilimler MYO'da makine ve metal, bilgisayar teknolojisi, elektrik ve enerji, elektronik ve otomasyon programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz, Erciyes'teki tesislerde başta staj olmak üzere diğer uygulama imkanları ile teknik bilgi ve tecrübelerini sahada geliştirme fırsatı bulacaklardır. Diğer boyutunda ise ilgili programlarda alanında tecrübeli akademik kadromuz bilgi ve tecrübeleri ile Kayseri Erciyes AŞ'ye teknik açıdan destek olarak aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına da katkı sunacaklardır."

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