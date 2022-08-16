Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve "olay yeri inceleme" olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri, verimli sonuçlar doğuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla 4 grup halinde ilçenin farklı bölgelerinde aynı anda gerçekleştiriliyor.

Başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda yerinde incelemeler yapılıyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için görevli ekiplere bilgi aktarılıyor.

Haftada iki gün gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından kolaylık sağlıyor.

Belediye yetkilileri ayrıca açık olan dükkanlarda esnafla selamlaşıp hal hatır soruyor, bölge de yaşayan vatandaşlarla da temas kurarak istek ve taleplerini dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi adeta karış karış gezerek uygulama esnasında tespit ettikleri konuları havuzda birleştirip tamir, bakım ve onarım ekibine aktardıklarını belirtti.

- Talas'ta akrobasi sirki etkinliği düzenlenecek

Talas Belediyesince 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında akrobasi sirki etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi Anneler Parkı'na kurulacak akrobasi sirkinde gösteriler hafta içi 20.30'da, hafta sonu 17.00 ve 20.30 saatlerinde başlayacak.

Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterilerinin yer alacağı akrobasi sirkinde hayvan gösterisine yer verilmeyecek.

Sirkin yanı sıra kurulacak panayır alanında yeme içme mekanları ile çocuk oyun parkları da yer alacak.

20 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gösterilere sahne olacak akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında satışa sunulacak.

Sirkle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde (0352) 437 10 26 numaralı telefonu arayabilecekler.

- MHP Teşkilatından Develi'ye ziyaret

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak öncülüğündeki heyet, Develi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi, pazarda esnafla buluştu.

Ersoy ve teşkilat üyeleri, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer'in ev sahipliğinde, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ersoy, sıkıntıları not alarak çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti.

MHP heyeti muhtarlarla yapılan toplantının ardından ilçedeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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