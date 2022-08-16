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Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ziyaretleri

AA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'ne giden Çiçek ile Büyükkılıç, burada bir süre çocuklarla ilgilendikten sonra Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne geçerek, yaşlılarla bir araya geldi.

Merkezde kalan vatandaşların oluşturduğu Uluçınarlar Korosu tarafından seslendirilen türküleri dinleyen Çiçek ile Büyükkılıç, daha sonra yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, merkezi çok beğendiğini dile getirdi.

Belediyenin vatandaşlar için güzel bir ortam oluşturduğunu belirten Çiçek, "Allah belediye başkanımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç ise merkezin bir dinlenme ortamı olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren merkezin, lüks otel konforunda misafirlerini ağırladığını kaydeden Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerini yürüten dinlenme, fizik tedavi, hobi, sağlık ve kişisel bakım odalarıyla sosyal alanları bulunan merkezde yaşlı vatandaşlara çeşitli aktivite olanakları sunuluyor. Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi de toplam 200 civarında öğrenciye hizmet veriyor. Engelsiz çocuk evlerinde 4-12 yaş arası zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, ailelerinin ise özel ve resmi işlerini takip etmelerine fırsat tanınırken, aynı zamanda engelli bireye sahip ailelerle bilgi paylaşımı yapılıyor. Ayrıca engelsiz çocuk evlerinde destekleyici eğitimler verilirken, çocukların yaşına ve gelişimine uygun etkinlikler gerçekleştiriliyor."

Ziyarete, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları da katıldı.

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