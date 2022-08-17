Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te incelemede bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç'a incelemelerde Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı eşlik ederek, sunum yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, yerel yönetimlerin imza atabileceği en başarılı turizm projesi olarak nitelendirdiği Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ve yürütülen çalışmalara da tam destek vereceğini belirtti.



Başkan Büyükkılıç ise sahip olduğu tüm güzellikler ve büyük potansiyeliyle Erciyes'i dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Çiçek ve Büyükkılıç, incelemelerin ardından bölgedeki esnafı da ziyaret ederek, sohbet etti.



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