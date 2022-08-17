ERÜ öğrencilerinin tarımsal insansız kara aracı TEKNOFEST'te finale kaldı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinden oluşan ARF 203 takımınca geliştirilen araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda finale kaldı.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'te finallere yükselen öğrenciler, danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Tayyip Özcan ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından tasarlanan araç hakkında bilgi alan Çalış, "ARF 203" adı verilen aracı inceledi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Çalış, önümüzdeki günlerde açıklanacak yarışma sonuçlarında araçlarının ilk 3'te yer alacağına inandıklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin araştırma projelerine önem verdiklerini vurgulayan Çalış, tamamı öğrenciler tarafından tasarlanan tarımsal insansız kara aracının ilerleyen dönemde savunma sanayisine de büyük katkı sunacağını aktardı.​​​

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