Başkan Büyükkılıç, YKS'de başarı gösteren öğrencilerle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı gösteren 8 öğrenciyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde eğitim görerek YKS'ye girip başarılı olan 8 öğrenciyle buluştu.

Büyükkılıç, belediyeye ait bir restoranda bir araya geldiği öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Öğrencilerin derece yaparak başarıya ulaştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"8 yavrumuz, üniversite sınavlarında başarıya ulaştı. Allah'a şükürler olsun, hukuk, tıp, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakülteleri ile sosyal bilimler alanında dereceler yapmak suretiyle başarıya ulaştılar. Ailelerini tebrik ediyorum, emeği geçen değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. KAYMEK bünyesinde özel, adeta yavrularımıza verilmiş eğitim sonucunda 8 yavrumuz sınava girdi ve 8'i de başarıya ulaştı. Dolayısıyla KAYMEK birimimize ayrıca teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, gençlere saat hediye etti.

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