Kayserispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AA

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin üçüncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızı ekibin kulüp tesislerindeki antrenmanı, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşti.

Atan, burada yaptığı konuşmada, bu haftayı 3 puanla atlatmış olmanın hem rahatlığını, hem de sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Atan, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir teknik ekip ve çok önemli bir kadro. Ligin şampiyon olmuş takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanıyoruz. Çok ciddiye aldığımız ve önem verdiğimiz, gücümüzü gerçek anlamıyla test edebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu hafta onları daha az topa sahip olmayı zorlayıp, biz de daha fazla topa sahip olmaya çalışacağız. Oyun bence bu şekilde gelişecek. Yavaş yavaş eksik oyuncularımız da dönüyor. Thiam bugün biraz ayağını denemeye başlayacak. Kemen Fransa'da ondan iyi bir haber geldi. Attamah'ın 3-4 haftası daha var. İnşallah onlar da gelince, tam kadro olunca daha güçlü daha iyi bir Kayserispor izletebileceğimizi düşünüyoruz."


- "İyi bir birliktelik ve sinerji yakaladık"

Taraftara da seslenen Atan, şöyle devam etti:

"Taraftarın tepkisi ve eleştirisi taraftarın en doğal hakkıdır. Ama bu sezon bunları biraz daha ertelemek, içimize atmak, üzülmek ama tepki göstermemek taraftarımızdan en büyük beklentimiz. Biz çok çalışıyoruz ve iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz ki oynayacağımızı düşünüyoruz. Ama taraftarımız verdiği destekle bize yön verecek. Onlardan bu hafta verdikleri desteğin daha fazlasını her maç içerideki maçlardan bekliyoruz. İyi bir birliktelik ve sinerji yakaladık. Oyuncular performanslarını yukarı çekecek. Biz de teknik ekip olarak onların performansının yukarı çıkması için gerekli oyunu, ortamı ve zemini hazırlayacağız. İnşallah bu sene, taraftarımızda biraz içine atacak, biraz üzülecek ama çok zaman sevinecek."

Kayserisporlu oyuncu Ali Kerimi ise süper ligdeki en önemli takımlardan birisiyle karşılaşacaklarını, Medipol Başakşehir karşısından ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, YKS'de başarı gösteren öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, YKS'de başarı gösteren ...
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda 4. etap koşulacak
YEREL HABERLER Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti ...
Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor
17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü
Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki ...
ERÜ öğrencilerinin tarımsal insansız kara aracı TEKNOFEST'te finale kaldı
YEREL HABERLER ERÜ öğrencilerinin tarımsal insansız kara aracı ...
Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor
YEREL HABERLER Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, ...
TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" vurgusu
YEREL HABERLER TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" ...
Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
KAYÜ ile Erciyes AŞ arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER KAYÜ ile Erciyes AŞ arasında işbirliği protokolü
ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı
YEREL HABERLER ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda ...
5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu ...
Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek
YEREL HABERLER Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline ...
Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ikmali gerekçesiyle istinaftan döndü
YEREL HABERLER Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha ...
BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...
Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor ...
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı
YEREL HABERLER Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.