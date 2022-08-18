Kocasinan Belediyesinden yaşlı ve engellilere yemek hizmeti

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapamayan 152 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 152 kişiye, hafta boyu bir öğün şeklinde 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

Belediyenin yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik ortamda hazırlanan ve özenle paketlenen yemekler, ekipler tarafından vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle vatandaşların gönlüne dokunduklarını ifade etti.

Herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 152 kişiye haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek." ifadelerini kullandı.

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