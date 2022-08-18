Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi yeni mezunlarını verdi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 17. dönem mezuniyet töreninde 435 öğrenci mezun oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, fakülte hakkında bilgi vererek, mezun öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise mezunların bugünden sonra kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra edeceklerini, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen bireyler olarak genç nesilleri yetiştireceklerini ifade etti.

Meslek hayatları boyunca milli ve manevi değerlerine bağlı eğitimciler olarak gelecek nesillerin onlara emanet olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Ülkemizin büyük ülke olma yolunda emin adımlarla yürüdüğü şu günlerde genç nesillerimizin yetişmesinde sizlere önemli görevler düşmekte olup, sizin yetiştireceğiniz genç nesiller, ülkemizin gelecekteki temel taşlarını oluşturacaktır. Büyük bir sabır ve özveri isteyen kutsal bir mesleği icra edecek mezunlarımız olarak, vatanınıza ve milletinize hizmet etmekten kaçınmadan var gücünüz ile çalışacağınıza inancımız tamdır. Eğitim hayatınız boyunca üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizler de Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın."

Dönem birincisi Feyza Bıyıklı'nın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, 435 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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