Talas Belediyesinden ihale

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesine ait 14 taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 villa parseli, 1 eczane yeri olmaya uygun dükkan ile 1 daire, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

İhalede yer alan 1 kütle parselin satışı kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Ayrıca, Başakpınar Mahallesi sınırlarında bulunan 8 sanayi alanı da açık artırma usulü ile satışa çıkarılan yerler arasında bulunuyor.

Harman Mahallesinde bulunan villa parselleri 1 milyon 750 bin lira, dükkan 2 milyon lira, kütle parsel ise 19 milyon 750 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılıyor.

Yine ihale listesinde bulunan ve 1 milyon 750 bin muhammen bedel ile satışa çıkan daire ise Mevlana Mahallesi Heves Caddesi'ndeki binanın 11. katında yer alıyor.

İhalede ayrıca Başakpınar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi yanında sanayi alanı olarak belirlenen parseller de 1 milyon 550 bin ile 2 milyon 350 bin lira arasında muhammen bedelle satışa çıkarılacak.



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