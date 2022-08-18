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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan OSB'ye ziyaret

AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan OSB'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin hem üreten hem ihraç eden bir yaklaşım içerisinde gayretlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Büyükkılıç, OSB yönetiminin de iş insanlarının işini kolaylaştıracak çalışmalar yaptığını belirtti.

Yerel yönetim olarak iş adamlarının yanında olduklarını aktaran Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri, talimatları doğrultusunda üreten, istihdama ve ihracata vesile olan, katma değer sağlayan güzel insanlara, canlarımıza yardımcı olmak için biz varız diyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Mevlam mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Yalçın ise sanayiciye hizmet etmek istediklerini, dört yıllık süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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