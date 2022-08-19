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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. İslami Dayanışma Oyunları kick boks müsabakalarında altı madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayriye Türksoy Hançer, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kick boks müsabakalarında, full contact 48 kilogramda Cezayirli rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Spor AŞ'nin yetiştirdiği sporcular başta olmak üzere spora kendini adamış gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Genç sporcumuz Hayriye Türksoy Hançer'i elde ettiği başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemize daha nice başarılar kazandırma yolunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz olmadığını ve bu yolda kendisine her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Doğa kampları hafta içi de düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin sürdürdüğü, hafta sonlarında vatandaşların doğa ile iç içe zaman geçirdiği doğa kampları, yoğun ilgi ve talep üzerine hafta içi de gerçekleştirilecek.

Vatandaşlardan beğeni toplayan, birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, gece çorbası, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinliklerin yer aldığı doğa kampları hafta içi de yapılacak.

Sarımsaklı Barajı kamp alanında 24-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek doğa kampına kayıtlar başladı.

Doğa kampları, 0-7 yaş için ücretsiz, 8-12 yaş için 140 TL, 13 yaş üzeri için 180 TL olarak belirlendi.

Ayrıca doğa kampı süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadır ve uyku tulumu Spor AŞ tarafından temin edilecek.

- Kocasinan'da ihale

Kocasinan Belediyesi, 14 konut ve villa arsasını, yüzde 20 peşin ve 6 ay taksit seçeneği ile 23 Ağustos Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Taşınmazlar, 23 Ağustos'ta saat 14.00'de başlayacak ihale ile satışa sunulacak.

İlçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını aktardı.

- Talas'ta çocuklar hayvanları mini çiftlikte tanıyor

Talas Belediyesi, Ali Dağı 360 Kafe'nin yukarısında bulunan alana çiftlik kurdu.

Aileleriyle 360 Kafe'ye gelen çocuklar, hayvanları severek keyifli vakit geçiriyor.

Burada çiftlik hayvanlarını tanıma fırsatı bulan çocuklar, zaman zaman da elleriyle besleme yapıyor.

Çocuklara evcil hayvanları tanıtmak ve onlarla aralarında sevgi bağı kurmak amacıyla oluşturulan çiftlikte 17 güvercin, 3'ü yetişkin 15 tavşan, 2 İran tavuğu, 4 civciv, 2 yaban ördeği, 12 kaz, mavici tavuk başta olmak üzere 25 tavuk ve 2 hindi bulunuyor. Çiftlikte ayrıca 1 kuzu, 5 keçi ve 3 de köpek yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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