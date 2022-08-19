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AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı:

AA

AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kendisinin 15 milyon liraya yaptırdığını söylediği ve Sayıştayın 2018'den beri bulamadığı köprü iddiasına ilişkin, "Öyle bir hatam ve kusurum varsa, Sayıştay raporlarında bana atfedilen böyle bir suçlama varsa bugünden itibaren bütün yetkilerimden istifa ediyorum. Değilse, bu yalanı söyleyen, bu iftirayı atan değerli doktorumuzu da istifaya davet ediyorum." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kayserispor'a destek ve teknik direktör Çağdaş Atan'a "Hayırlı olsun" ziyareti için kulüp tesislerine gelen Özhaseki, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP'li Arık'ın "Özhaseki, sen önce 15 milyon liraya yaptırdığını söylediğin ama Sayıştay’ın 2018'den beri bulamadığı köprüyü anlat?" ifadelerine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Özhaseki, 2-3 sene önce CHP Genel Merkezi'nden kaynaklı "trol ordusu"nun başlattığı "15 milyonluk köprü nerede?" sloganıyla üzerine gelme operasyonu yapıldığını söyledi.

Bunu sürekli tekrarladıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Herhalde Yalova'daki mitingde Kemal Bey biraz zorda kaldı. Çünkü 'büyük miting' diye her tarafa duyurdular. Milletvekillerinin tamamıyla Yalova'ya gittiler. O büyük mitingde de 700-800 kişi toplayabilmişler, 200 kişi de polis herhalde. Belediye başkanı arkadaşımız, il başkanı da Yalova Belediyesinden mahkeme kayıtlarına geçmiş 20 küsur trilyonluk bir hırsızlık var ki başkanı da bundan dolayı görevden aldılar. 'Buna da cevap versen' diye pankart asmışlar. Ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş herhalde. Onun için yalan yanlış her şeyi bir torbaya yine doldurarak laf salatası içerisinde, 'Sen önce 15 milyonluk şu köprü nerede, onun cevabını ver? Bunu Sayıştay arıyor arıyor bulamıyor.' diyorlar."

- "Çok net olarak hodri meydan diyorum"

İftiraya uğramanın zor bir şey olduğunu, ortada bir yalan bulunduğunu dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yalan ya bana ait ya ona ait. Yalan da hiç kimseye yakışmaz. Gerçekten Sayıştay kayıtlarında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş, bir köprüye ben 15 milyon lira köprü yapıldı diye para vermişsem ve o köprü yoksa ortada, böyle bir sahtekarlık varsa bugünden itibaren milletvekili sıfatımdan istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Böyle bir yalan yeter zaten ama değilse iftira eden insanın da şahsiyeti, namusu, şerefi varsa benim söylediğimi söyleyip anında istifa etmesi lazım. Gerçekten çok ayıp bir şey. Koca koca insanlarız. Yalan yakışır mı böyle bir şeyde. Varsa belgeleri sunsunlar, bilgileri ortaya atsınlar. Laf kalabalığına getirmesinler. Çok net bir şey söylüyorum, öyle bir hatam ve kusurum varsa, Sayıştay raporlarında bana atfedilen böyle bir suçlama varsa bugünden itibaren bütün yetkilerimden istifa ediyorum. Değilse, bu yalanı söyleyen, bu iftirayı atan değerli doktorumuzu da istifaya davet ediyorum. Namuslu adam böyle yapar. Çok net olarak hodri meydan diyorum."

- Kayserispor'a destek

Basın mensubunca, Kayserispor'a desteğe ilişkin görüşleri sorulan Özhaseki, geçen hafta içerisinde kulüpte epey bir sıkıntı olduğunu anlattı.

Futbolcuların maaşlarının yatmasının icap ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"O yatmazsa boşta kalacak, ihtar çekecek arkadaşlar vardı. Haklılar, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel futbolcular nihayetinde burada ne yaparlar? Bedel için oynarlar. Bunu çok doğal karşılamak lazım. O bedeli veremeyecekseniz, o çocukları çağırmayacaksınız. Bu şehrin borcu olarak görülür. Bunu bir Berna Hanım'ın borcu olarak, Kayseri yönetimindeki 3-5 kişinin borcu olarak, onların ödemesi gereken bir bedel olarak göremezsiniz. Kayserispor ile hepimiz övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Sonuçları hususunda hepimiz tartışıyoruz. İyi çıktığında, kötü çıktığında bir şeyler söylüyoruz hepimiz. O zaman bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle çok şükür bir yardım kampanyası başlattık önemli firmalardan. Bunu herhalde Berna Hanım ileride açıklar, belki 1-2 gün içinde söyler, protokoller imzalar. Orda 2-3 gün önce futbolcuların aylıkları yatırıldı, rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de bazıları ile yine temaslarımız var. İnşallah futbolcuların ihtar çekmesine gerek kalmadan hepsinin borçları gününde ödenecek bundan sonra."

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