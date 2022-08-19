Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Kapuzbaşı etabı ile devam etti.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayan müsabakalar Yahyalı ilçesinde sona erdi. Bisiklet sporcuları 113 kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevirdi.

Bu etapta Türkiye, ABD, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika ülkelerinden gelen profesyonel bisiklet takımları yarıştı.

Müsabakalar sonunda Sakarya BB Spor Kulübü'nden Ukraynalı Mykhaylo Kononenko birinci, Kazakistan'ın Almaty Bisiklet Takımı'ndan Daniil Marukhin ikinci, Malezya'nın Terengganu Polygon Cycling Team takımından Anatolii Budiak üçüncü oldu.

En genç sporcu ödülünü ise Güney Afrika'nın Protouch Bisiklet Takımı'ndan Callum Ormiston elde etti.

Derece giren sporcular düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı.

Yarışların 4. etabı Develi ve Kapadokya parkuruyla devam edecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı 23 Temmuz'da koşulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.