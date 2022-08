Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Agios Dimitrios Kilisesi'ni inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu'daki tarihi Agios Dimitrios Kilisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının yapıldığı Agios Dimitrios Kilisesi'ni gezdi.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin adeta açık hava müzesi olduğunu ifade ederek, kültürel değerlerin korunması noktasında her desteği verdiklerini belirtti.

Restorasyon çalışmalarıyla hem kültürel değerleri koruduklarını hem de yeni destinasyonlar oluşturduklarını aktaran Büyükkılıç, "Sayın Valimizin bizlerle olan iş birliğini de her zaman takdir ediyoruz. İnşallah bu iş birliği anlayışı içerisinde her ilçede, her tarihi eser olduğu yerde birlikte hareket etmeyi de önemsiyoruz. Her şeyden önce buradaki restorasyon çalışmalarını yapan ekibimize ve değerli müteahhide özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten çalışmaları yerinde izledik. İğneyle kuyu kazıyorlar. Adeta santim santim, milim milim buraları açığa çıkartma yönündeki yaptıkları çalışmadan dolayı ekibimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise İncesu'nun farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu, Osmanlı'ya ait eserler olduğu gibi Rumların yaşadığı döneme aitte kiliseler de bulunduğunu aktardı.

Restoratör Dilber Çekiç ise "Yapacağımız yeni uygulamalar, sağlamlaştırmalar, ihya uygulamaları sonunda kilisemiz orijinaline yakın halde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.