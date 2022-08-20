Talas Belediyesinin iki projesine ödül

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin iki projesi ödüle layık görüldü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa" ve "Tarım Anneleri Evleniyor" uygulaması, Kent ve Başkan Dergisi Ödülleri'nde en çok oyu alan projeler oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye başkanlarının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak gibi bir görevinin olduğunu belirtti.

Ödül alan projelerle ilgili bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:



"85 bin nüfusu olan bir mahallemizde parkın içerisine şeffaf bir oda yaptık. Orayı sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar ben açıyorum, ben kapatıyorum. Oraya vatandaşlarımız randevusuz gelebiliyor. Tarım insan hayatında olmazsa olmaz bir yere sahip. Tarımda çalışan işçilerin de rahat ve konforlu bir ortamda barınmaları gerekiyor. Bu proje ile tarım işçisi olarak çalışan kardeşlerimize daha düzgün bir barınma imkanı sağlamış olduk. İnsan hayatı bizim için her şeyden önemlidir."



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