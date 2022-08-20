Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendini savcı, polis olarak tanıtıp, 2 kişinin yaklaşık 910 bin lira değerinde altın ve dövizini dolandıran şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, V.C. (22), telefonla aradığı ve terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söylediği 2 kişiye, 910 bin lira değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde yönlendirdiği yere bıraktırdı.

Altın ve dövizleri alan V.C'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüleri inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Mersin'de olduğu belirlenen V.C. gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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