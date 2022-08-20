Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam İstanbul'a hareket edecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, yarın 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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