Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Medipol Başakşehir maçı öncesi Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, tesislerde gerçekleşen ziyarette, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın her zaman bereketli olduğunu bildirdi.

​​​​​​​Kayserispor yönetimine ve oyuncularına Başakşehir maçında başarı dileyen Büyükkılıç, "Biz oyuncularımızı çok seviyoruz. Hocamızı takdir ediyoruz. Değerli başkanımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Her kademedeki taraftarlarımıza, şehrimize ve takımımıza sahip çıkma anlayışı içerisinde gayret ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımımıza sahip çıkmayı bir görev haline getirmeliyiz. Allah mahcup etmesin, inşallah yüzleri gülerek gelsinler." ifadesini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.



Büyükkılıç, konuşmaların ardından sarı-kırmızılı takımı uğurladı.

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