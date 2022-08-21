Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı

Cilt sağlığı için bu uyarılara dikkat!

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Yakut Mahallesi'ne inşa edilecek okulların hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle belediye tarafından yapıldığını bildirdi.

Gençlerin ve ilçenin geleceği için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Gerek imar gerekse planlamanın ardından bölgenin ihtiyacı olan okul çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için yoğun gayretle çalışıyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Altun amcamızdan Allah razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Özellikle hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemizde okulların temellerini birer birer atıyoruz. Kazasız ve belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.