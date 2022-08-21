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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 12 arsayı açık ve kapalı ihale usulüyle satışa sunacak.

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 12 arsayı açık ve kapalı ihale usulüyle satışa sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki 5 ticaret, 2 konut ve 1 küçük sanayi arsası açık teklif usulü ihaleyle, yine aynı ilçelerde bulunan birer adet ticaret, sanayi, küçük sanayi ve konut arsası kapalı teklif usulü ihaleyle ayrı ayrı satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 23 Ağustos Salı günü yapılacak ihaleler, saat 14.00'de başlayacak.

İhaleye katılmak isteyenler müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne yapabilecek.

- Aşgın'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen Aşgın ve beraberindekiler ilk olarak Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Heyet daha sonra belediyenin yatırımlarını yerinde inceledi, tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik ile her vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyor, kentimizde birçok yatırım yapıyoruz. Geleceğin Kayserisini inşa edebilmek için hem bugünü hem de yarınları güzelleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Aşgın ise Büyükkılıç'ın belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları çok beğendiğini belirtti.

Kayseri gezisi sırasında birçok not aldığını kaydeden Aşgın, yapılan yatırımların Çorum'da da uygulanması için gayret göstereceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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