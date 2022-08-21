Melikgazi Belediyesi konut ve dükkan ihalesi yapacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde 1 blok 48 daire ve 3 dükkan için ihale yapılacağını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak Battalgazi Mahallesi'nde büyük çaplı kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını bildirdi.

İlçenin daha da güzelleşmesi için çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, "Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallesi'nde kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi düzenleyeceğiz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz." ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, ihalenin 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşeceğini aktardı.

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