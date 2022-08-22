ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak

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KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılarak yeni nesil ürünlerini gençlere tanıtacak.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için yola çıkan, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ASPİLSAN Enerji de yeni nesil ürünlerini gençlerle buluşturacak.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te geleceğin teknolojilerinde ilklere imza atmak isteyen tüm gençleri ASPİLSAN Enerji, stant alanına bekliyor.

TEKNOFEST'in 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenecek.

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