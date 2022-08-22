Melikgazi Belediyesi "Kırsal Mahalle Şenlikleri" düzenleyecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından kırsaldaki 14 mahallede şenlik düzenlenecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, farklı kültürel etkinliklerle vatandaşlara güzel anlar yaşatmak için çeşitli programlar düzenlediklerini bildirdi.

Çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeden tüm vatandaşların güzel yaz günlerini dolu dolu geçireceğini belirten Palancıoğlu, "Kırsal mahallelerimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. 14 mahallemizde yapacağımız bu şenliklerde müzik yayını, palyaço ve maskot etkinlikleri, yemek ikramı ve film gösterimleri olacak. Vatandaşlarımıza film izlerken patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edeceğiz. Etkinliklerimizin ilki 26 Ağustos Cuma günü Kayabağ Mahallesi Gesi mesire alanında başlıyor. Şenliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz." ifadesini kullandı.

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