"Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan kısmi onama

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KAYSERİ (AA) - Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada verilen hükümleri kısmi onadı.

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosyaya bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, incelemenin ardından kararını verdi.

Daire, sanıklar Abdullah Akbıyık, Mehmet Oluk, Ekrem Uğur, Ümit Kepir ve Hamit Eroğlu'na verilen hapis cezaları ile Elzem Şırnak, Mehmet Yolcu, Barış Kaya ve Mehmet Ayaz'a verilen beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

Ceza Dairesi, sanıklar Kenan Çiçek, Murat Talan ve Serkan Ay'a verilen hapis cezası ile Hasan Ekinci, Hürriyet Yıldırımçakar, İsmail Hakkı Yıldırımçakar, Vesfiye Tekiner, Fahri Demirbaş ve Hüseyin Polat'a verilen beraat kararını ise onadı.

- Saldırının planlayıcısı 1119 yıl hapisle cezalandırılmıştı

Hain saldırıyla ilgili Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 1119 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 10'una ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nin sözde üst düzey sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile diğer firariler Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Duruşma savcısı ile müşteki ve sanık avukatlarının yerel mahkemenin kararına itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

- Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi. Söz konusu teröristlerden "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu olduğu, Ankara, Kayseri ve İstanbul'daki bazı bombalı eylemlerin talimatını verdiği tespit edilmişti.

- PKK'lı Tekiner, MİT'in operasyonuyla yakalandı

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Emniyetle iş birliği içinde düzenlenen operasyonla yakalanan Tekiner ile onun ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişi, getirildikleri Kayseri'de tutuklanmıştı.

Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçundan, diğer 4 sanığın ise çeşitli suçlamalarla yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Terörist Özçaktu'nun etkisiz hale getirildiği, Kenan Çiçek'in yargılandığı davada 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve yakalanan Tekiner'in Türk adaletine hesap verdiği terör saldırısının geriye kalan tek firari sanığı olan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sait Karabulut'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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