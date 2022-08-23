Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamada, sanatçılar Murat Kekilli, Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak.

Etkinlik, 29 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenecek.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren katılımcılara da hediye çeki takdim edilecek.



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