Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları uluslararası dergide yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları uluslararası dergide yer aldı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları uluslararası dergide yer aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi alanında yaptığı çalışmalara, ulusal ve uluslararası hakemli bir derginin son sayısında yer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2019'da başlattığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dahil olan gastronomi konusundaki girişimleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak örnek gösteriliyor.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergi olan Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nin son sayısında, Türkiye’deki gastronomi alanında çalışma yapan 8 belediye içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin söz konusu alandaki icraatları da ele alındı.

Dergide, belediyelerin gastronomi konusundaki örnek çalışmalarına yer verilirken, dünyadaki UNESCO Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil 246 kent bulunduğu, bunlardan birinin de Kayseri olduğu kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak
YEREL HABERLER Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle ...
Eski eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Eski eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış ...
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
"Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan kısmi onama
YEREL HABERLER "Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan ...
Talas'ta kışa hazırlık günleri başladı
YEREL HABERLER Talas'ta kışa hazırlık günleri başladı
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı/ Ek ...
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma ...
Melikgazi Belediyesi "Kırsal Mahalle Şenlikleri" düzenleyecek
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi "Kırsal Mahalle Şenlikleri" ...
15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında Yargıtay´dan kısmi onama 
YEREL HABERLER 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında ...
İç Hastalıkları Uzmanı İngeç'den 'seyahat hastalığı' uyarısı
YEREL HABERLER İç Hastalıkları Uzmanı İngeç'den 'seyahat hastalığı' ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak
YEREL HABERLER ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te ...
Kayseri Şeker Fabrikası'nda yangın
YEREL HABERLER Kayseri Şeker Fabrikası'nda yangın
Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan ...
Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı ...
Kayseri 3´üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Kayseri 3´üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası ...
KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi
YEREL HABERLER KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi
Melikgazi Belediyesi konut ve dükkan ihalesi yapacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi konut ve dükkan ihalesi yapacak
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişiye tutuklama
YEREL HABERLER Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişiye ...
Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı
Kayseri'de nohut hasadına başlanacak
YEREL HABERLER Kayseri'de nohut hasadına başlanacak
Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.