Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları uluslararası dergide yer aldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi alanında yaptığı çalışmalara, ulusal ve uluslararası hakemli bir derginin son sayısında yer verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2019'da başlattığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dahil olan gastronomi konusundaki girişimleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak örnek gösteriliyor.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergi olan Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nin son sayısında, Türkiye’deki gastronomi alanında çalışma yapan 8 belediye içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin söz konusu alandaki icraatları da ele alındı.

Dergide, belediyelerin gastronomi konusundaki örnek çalışmalarına yer verilirken, dünyadaki UNESCO Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil 246 kent bulunduğu, bunlardan birinin de Kayseri olduğu kayıtlara geçti.



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