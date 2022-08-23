İl Milli Eğitim Müdürü Teltik'ten belediyenin matematik kampına ziyaret

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) matematik kampını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Teltik, matematik dersine ilgi duyulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan kamptaki 33 öğrenciyle Sümer Tesisleri'nde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sadece yol ve asfalt çalışması yapmadıklarını belirtti.

Hizmetlerinde eğitim yönünü güçlü tuttuklarını anlatan Büyükkılıç, "Asıl yapılması gereken kentimizin sporda, eğitimde, kültürde, bilimde ve diğer alanlarda altyapısını güçlü tutmak. Bu güzel gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Bu kapsamda matematik kampımız gençlerin eğitimi konusunda büyük önem arz ediyor. Emeği geçen tüm ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teltik de kampı çok beğendiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.