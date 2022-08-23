Melikgazi Belediyesi, diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı dağıttı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesince, Tip-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tip-1 diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmak ve düzeylerini ölçmek için çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, diyabet hastası çocukların yüzünü güldürmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini anlattı.

Çocukların müzik eşliğinde eğlendiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her ay bir kurumumuz çocuklarımızın bu ihtiyacına destek veriyor. Biz de bu çalışmada tuzumuz olsun dedik ve destek vermek istedik. Çocuklarımızı çok seviyorum. Allah daha büyük bir hastalık vermesin, gelecekleri aydınlık olsun inşallah. Çocuklarımızın geleceği ne kadar güzel olursa geleceğimiz de o kadar parlak olur. Evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da ölçüm cihazı ile bu sıkıntının bir nebze hafiflemiş olacağını ifade etti.



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