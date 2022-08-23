Kayseri'de Yamula patlıcanı tanıtım etkinliği yapılacak

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Yamula patlıcanı tanıtım etkinliği düzenlenecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Yamula patlıcanının tanıtımı için düzenlenen etkinlik, 28 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını belirtti.

Yemliha Mahallesi'nin patlıcanıyla meşhur olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mahallelerimize ait değerleri yaşatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle tarımla uğraşan mahallelerimizin kendince farklı güzellikleri ve değerleri var. İnşallah bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz."

Çolakbayrakdar, vatandaşları Yamula patlıcanı tanıtım etkinliğine davet etti.



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