Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, muhtarlarla toplantı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde görev yapan 93 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ali Hasdal ile daire başkanları, KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ yetkilileri ve 93 mahalle muhtarı katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, daha önceki dönemlerde muhtarların taleplerini dinlediklerini, hayata geçirmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, hem sözlü hem de yazılı olarak talep ve önerileri dinlerken, muhtarlar da ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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