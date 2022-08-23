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Erciyes Teknopark nitelikli yazılımcılar yetiştirecek

AA

Erciyes Teknopark nitelikli yazılımcılar yetiştirecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark tarafından geliştirilen İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Projesi, Enhancer Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes Teknopark ekibi tarafından geçmiş projelerin tecrübelerinin ışığında geliştirilen proje ile web yazılımları, gömülü yazılımlar, oyun yazılımları, mobil uygulama yazılımları, web ara yüz tasarımı ve üç boyutlu tasarım gibi sekiz farklı alanda nitelikli eğitimler verileceğini bildirdi.

En az 240 kişiye eğitim verilmesinin hedeflendiğini aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Eğitim alan kursiyerlere, eğitimlerle eş zamanlı olarak Sera Kuluçka merkezinde sürekli kullanabilecekleri ofis imkanı vereceğiz. Kendi işini kurmak isteyen kursiyerler de bir yandan takımlarını kurarak girişimcilik hayatına atılabilecekler. Proje kapsamında kapsamlı bir oyun stüdyosu ve ses kayıt stüdyosu kuracağız. Oyun alanında nitelikli yazılımcı ve tasarımcıların yetişmesi önemli bir adım olacak. Oyun pazarı tüm dünyada milyarca dolarlık bir boyuta ulaşmış durumda. Metaverse akımı ile bu pazarın çok daha büyüyeceği aşikar bir durum. Tüm dünyada yazılımcı ihtiyacı giderek büyüyor. Her geçen gün sürekli büyüyen ve gelişen Teknoparkımızda da dünya ile benzer şekilde yeni nitelikli yazılımcıya firmalarımızın ihtiyacı var. Bu proje ile hem bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunarken hem de gençlerimize nitelikli iş imkanı ya da kendi işini kurma imkanı sağlayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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