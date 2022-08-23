Kayseri'de firari hükümlü kadın polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, polisten kaçmak isterken balkondan atlayıp ayağını kırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Hunat Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında hakkında hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.B. yakalanmamak için yaklaşık 7 metre yükseklikteki evin balkonundan atladı.

Ayak topuğu kırılan G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü kadın, Kayseri Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.

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