Kayseri Ticaret Odasında e-ticaret ve e-ihracat danışmanlık ofisi açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) bünyesinde e-ticaret ve e-ihracat danışmanlık ofisi açıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tekstil ürünlerinin imalatı, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı ile mobilya imalatı sektörlerindeki 120 üretici KOBİ firmanın ilgili personeli e-ticaret ve e-ihracat konularında ofiste eğitim alacak.

Bu sektörlerdeki 20 firma da 4 ay sürecek kapsamlı profesyonel danışmanlık desteğinden faydalanacak.

Ayrıca KTO bünyesinde kurulan ofis, tüm üyelere e-ticaret ve e-ihracat konusunda destek verecek.

Üye firmaların ticari kapasitelerinin artırılması, yeni satış kanallarının oluşturulması, kentin ihracatının artırılması ve ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Üreten Şehirler Programı" kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı finansmanı ile ofisi açtıklarını belirtti.

Ürün alım satımının mutlaka dijital platformlara taşınması gerektiğine dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:



"Dijital platformlarda olmanız gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemi de e-ticaret, e-ihracatın, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ispatlamış oldu. Pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021, dijitalleşmenin ön sıraya geçtiği yıllar olarak hatırlanacak. Bu projeyle 120 kişiye eğitim verilecek. 20 firmamız danışmanlık hizmeti alacak. Sanayi Odası ile kurumumuzdan 10 mentor yetişecek ve 15 ay boyunca sürdürülebilir bir eğitim programı olacak. 31 Ağustos tarihine kadar başvurular devam edecek. Tüm üye firmalarımızı sınırlı kontenjanın olduğu projeye başvuru yapmaya davet ediyorum."

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