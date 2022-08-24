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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere son iki ayda 276 kilometre asfalt kaplama çalışması yapıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal mahalle yollarına sathi asfalt kaplama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kırsal mahalle yollarında sathi asfalt kaplama ihalesinin 6 Haziran'da yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, ihale kapsamında yıl içerisinde 14 ilçede toplam 585 kilometre, birinci kat ve ikinci kat sathi olacak asfalt kaplama işinin şu ana kadar 276 kilometresinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Oruçreis'de kentsel dönüşüm sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 300 milyon TL'lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesine "En iyi riskli alan ilan eden belediye" ödülünü aldıran Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinden denetleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"120 bin metrekare bir inşaat sahası. Bunun yarısı yeşil alan, 572 konut, ticaret alanı, camisi, sosyal donatılarıyla inşallah 2023 Nisan ayında tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edecek şekilde inşaatımız hızla devam ediyor. TOKİ'mize, kıymetli başkanımıza, değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bizlerle her zaman iyi niyetli, yapıcı yaklaşımıyla uzlaşma döneminde bu projenin hızla hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Oruçreis Mahalle'mizin güzel insanlarına ayrıca minnet duyuyorum. İnşallah ikinci etabın da başlaması yönünde değerli bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Bu yönde de sürecin devam edeceğine inanıyorum. Her şeyden önce planlamasıyla, gerçek yapılan imalatlarıyla yüz akımız olan bir proje."

-Talas'ta yollara yeşil dokunuş

Talas Belediyesi, ilçede refüjü olmayan önemli caddelere önce refüj yaptı, sonra da ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmayla ilçenin önemli arterlerinden olan Papatya, Bilge Kağan, Sayer ve Karasu caddeleri hem trafik akışı yönünden güvenli hale getirildi hem de yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Bu kapsamda toplam 1250 ağaç toprakla buluşturuldu. Çınar, ıhlamur, süs kirazı, dişbudak başta olmak üzere 15 türde ağaç dikilerek caddelerin yemyeşil bir görümü kazanması sağlandı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha yeşil bir Talas hedefiyle ilerlediklerini, çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini ifade etti.

- Milletvekili Tamer, Develi'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti ilçe teşkilat üyeleriyle ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Pazarcı esnafını tek tek gezip hayırlı kazançlar dileyen Tamer, pazar alışverişi için gelen Develililerle de sohbet etti.

Epçe, Gümüşören, Ayşepınar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret eden Tamer, "Öncelikle bizleri dostane ve samimi muhabbetleriyle bağırlarına basan mahalle sakinlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gelip gördük ki kırsal mahallelerimize başta sıcak asfalt olmak üzere birçok hizmet ulaşmış durumda. Bu hizmetleri üreten başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a ve desteklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanımız Osman Turan ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Cabbar ise Ankara'da hizmetleri takip edip destek veren Tamer'e teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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