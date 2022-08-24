Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç. ile müşteki F.Ç'nin ve sanığın avukatı hazır bulundu.

Sanık A.Ç, savunmasında, eski eşinden bir çocuğu olan müştekinin kendisini aldattığını ileri sürdü.

F.Ç'nin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını iddia eden A.Ç, "F.Ç. evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapmıştır, beni de dolandırdı. Olay günü de benden para istedi. 5 bin lira vermiştim zaten." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021'de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.

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