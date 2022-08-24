Kayseri'de eski kayınvalidesini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eşinden boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.T. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık Y.T. savunmasında pişman olduğunu anlatarak, "Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aile terbiyesi almadım ama devlet terbiyesi aldım. Böyle bir suçtan dolayı burada olduğum için utanıyorum." dedi.

Sanığın eski eşi F.G. de Y.T'nin kötü biri olmadığını ve böyle bir şey yaptığına inanamadığını söyledi.

Eski eşinin çocukları görmek istediğini ancak kendisinin gidemediğini belirten F.G, "Annem beni aradı ve 'eşin beni bıçakladı' dedi. Sonra eşimi aradım ve neden yaptın dedim. Bana, 'Bana çocuklarımı göstermedin' dedi. Böyle bir işe kalkışacağını tahmin etmiyordum. Öyle bir insan değil. Çocuklarım telefonla görüştü. Ben cezaevine de gittim. Pişman olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan eski kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaralamıştı.

E.G. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, Y.T. polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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