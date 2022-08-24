Başkan Büyükkılıç muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde görev yapan 58 muhtarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bir düğün salonundaki toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları, KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ yetkilileri ve 58 mahalle muhtarı katıldı.

Büyükkılıç, gece, gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini, bir aile anlayışı içerisinde gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Muhtarların önemine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Siz zeki, seçilmiş, takdir edilmiş, o bölgenin önde olan canlarısınız. Muhtarlarımız, dostlarımız olarak gerek yerelde gerekse Ankara bazında yine bir şey yapılacaksa bu irade yapacak ve inşallah bu ülkeyi, bu şehri, bu mahalleyi en güzel şekliyle geleceğe taşımak için gayret gösterecek. Biz kendimizi anlatmaya, vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya geldik. Bunu da önemsiyoruz. Biz bir aileyiz, biz bir ekibiz."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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