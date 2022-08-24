Kayseri'de "Erdemlerimizle Varız Projesi" imza töreni yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de değerler eğitimi verilmesi amaçlanan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi"nin imza töreni ve proje merkezi açılışı gerçekleştirildi.

50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende koordinatör Esra Kuşkaya, proje hakkında sunum yaptı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gönüllü öğretmenlerin hiçbir beklentisi olmadan çıktığı bu yolda onlara yardımcı olmak adına bugün önemli bir adım attıklarını söyledi.

Bu projeye valilik ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile gereken desteği verdiklerini belirten Çiçek, "Böyle bir yola çıktıktan sonra yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı da bu işin başına getirdik. Bu proje gelecek vadeden, Kayseri'nin kültürlerini ve değerlerini de unutturmayan bir proje olacak. Birçok değer yargısının yanında çocukların ve bir Kayserilinin bilmesi gereken şeyleri anlatacağız. Buranın değerlerini de öğreteceğiz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da projeye destek vermekten mutlu olduklarını belirtti.

Burada Kayseri'nin manevi ve bilim alanında ön plana çıkan değerlerinin çocuklara anlatılacak olmasını son derece önemsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tüm değerlerimizi kapsayacak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri'ye katkıda bulunmuş gerek manevi gerekse bilimsel önderlerini ön plana çıkaracak projelerle gençlerimizi buluşturmak için yapılan önemli ve anlamlı bir çalışma. Elbette değerli Valimizin kapsamını genişletme yönündeki iradesine biz de destek veriyoruz. Umarım bu alanda başarılı oluruz. Büyük kazanım elde ederiz diye umuyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, Büyükkılıç ve diğer proje paydaşları protokolü imzaladı.

Programın devamında 50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nda oluşturulan proje merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



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