İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restorandaki toplantıda konuşan Ataş, ilçeleri, köyleri gezdiklerini, vatandaşla esnafla ve çiftçiyle bir araya geldiklerini, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Milletin sorunlarının konuşulmadığını öne süren Ataş, "Seçime 9 ay kaldı, bu süre içinde de vatandaşın içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplumun çeşitli baskılarla karşı karşıya olduğunu savunan Ataş, iktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yapıların üzerindeki baskıyı kaldıracaklarını kaydetti.

Kentte tekli eğitime hala geçilemediğini öne süren Ataş, bazı okul inşaatlarının, artan maliyet nedeniyle durduğunu iuddia etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.