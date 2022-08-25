Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Kızılırmak genel avlağında denetim yapan fahri av müfettişi, belgesiz avlanan ve tüfekte takoz bulundurmayan 4 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilirken, 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.