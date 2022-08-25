Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de turizm yatırımları toplantıda değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile belediye yöneticileri katıldı.

Büyükkılıç, toplantının verimliği geçtiğini, kentteki turizm çeşitliliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kayseri'yi her yönüyle turizm kenti olarak görmek istediklerini ifade eden Büyükkılıç, "Ne kadar çok turizm çeşitliliği olursa o kadar avantajlı oluruz. Diğer bir avantajımız ise dünyanın her bölgesine en yakın şehir konumunda olmamız. Turizmi önemli bir hedef olarak görüyoruz ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- ERÜ'nün 7 birimine daha turuncu bayrak verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında mekanda erişim alanında Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) 7 birimine daha turuncu bayrak belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından Senato Salonu'nda mekanda erişim alanında turuncu bayrak alan Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütüphane Binası, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksekokulu'na turuncu bayrak belgeleri takdim edildi.

Burada konuşan Rektör Çalış, turuncu bayrak almaya hak kazanan fakülte dekanları, birim amirleri ile akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çalış, 2018 yılından bu yana toplam 13 birimin mekanda erişim alanında turuncu bayrak almaya hak kazandığını belirtti.

- Büyükkılıç, Talas'ta muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları ile 30 mahalle muhtarı katıldı.

Yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Büyükkılıç, ilçedeki genç nüfusun yoğunluğuna dikkati çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür etti.

- Kocasinan'da her ay glütensiz gıda paketi dağıtılıyor

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 215 vatandaşa glütensiz ürün paketini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında meclis toplantısında aldıkları karar doğrultusunda, 5 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olduklarını ifade etti.

Desteklerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli ulaştırıyoruz. Ayrıca gerek evlerinde ziyaret ederek gerekse çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu hizmetimizi sosyal boyutuyla da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



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