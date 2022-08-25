Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 bin dolu ve 100 bin boş makaron, 35 kilogram tütün, 2 sigara doldurma makinası, başka paketlerden sökülmüş 100 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.