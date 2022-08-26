"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince beşincisi düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali başladı.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen festivalin açılışında, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları bir araya geldi.

Motosikletleriyle yaylaya gelen katılımcıların çeşitli oyun ve şovlar yaptıkları etkinlikte, klasik otomobiller de sergilendi.

Festival ateşinin yakıldığı gecede, bazı sanatçılar sahne alarak konser verdi.

Festival, yarın motokros yarışları, şehir kortej sürüşü ve akrobasi gösterisinin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.